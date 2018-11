"Por supuesto esta final es mucho más que la expectativa de tener dos grandes clubes sino que también es posicionar mejor a la final de la Conmebol, de poder tener más recursos para los equipos que participen y es dar más oportunidades a que no ocurra lo que pasa hoy de no poder tener un estadio con visitantes. La idea es demostrar que se puede ser tolerantes y que se puede asistir a un juego con la seguridad y tranquilidad que uno asiste para divertirse y no con el temor de que no va a salir", añadió Domínguez acerca del cambio de formato que comenzará a regir desde el 2019.