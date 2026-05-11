Colombia

Álvaro Uribe Vélez dijo cuál sería el gobierno ideal y contó de seguidores de Abelardo de la Espriella respondió: “Pilares de la Patria Milagro”

Fanáticos del abogado señalaron que declaraciones del expresidente coinciden con los pilares de la candidatura del jurista, centrados en la reducción del Estado y el fortalecimiento de la seguridad

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Álvaro Uribe Vélez generó debate en redes tras ser vinculado con las propuestas de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - @AbelardoPTE
Álvaro Uribe Vélez generó debate en redes tras ser vinculado con las propuestas de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - @AbelardoPTE

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez expuso en una entrevista con el streamer colombiano Wetscol su visión de un gobierno ideal: un Estado pequeño, sin corrupción y con alta sensibilidad social.

Quiero un gobierno que tenga un Estado pequeño, sin corrupción, pero de corazón muy grande. Firme en la seguridad de corazón grande que con la madre cabeza de familia, con el muchacho que no puede pagar el estudio, con el adulto mayor que no obtuvo pensión”, declaró el exmandatario.

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La reacción a los comentarios de Uribe Vélez no se hizo esperar en redes sociales, en particular desde la cuenta de seguidores De la Espriella Presidente en X. Allí, se interpretó la posición de Uribe como una descripción alineada con las propuestas de Abelardo de la Espriella, abogado y aspirante presidencial por el movimiento Defensores de la Patria.

Uribe está claramente describiendo un gobierno de Abelardo De La Espriella”, se leyó en la publicación.

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La misma cuenta subrayó que, aunque Uribe podría respaldar formalmente a figuras de su partido como Paloma Valencia, sus palabras reflejan afinidad con la agenda de De La Espriella: “Podrá hacer campaña pública por Paloma, y podrá incluso tener que aparecer en tarimas con cuestionables por lealtad a su partido, pero todos sabemos lo que dicta su corazón, en el fondo, Uribe quiere un candidato que reduzca el Estado (propuesta de Abelardo), Firme en seguridad y corazón grande con las madres cabeza de hogar, los jóvenes que no pueden pagar el estudio y los adultos mayores que no lograron pensionarse (Pilares de la Patria Milagro de Abelardo)”.

La intervención de Uribe Vélez se enmarca en un contexto de creciente debate sobre el futuro político de Colombia, cuando distintos sectores afinan estrategias rumbo a la próxima contienda electoral del próximo 31 de mayo de 2026.

El mismo Abelardo de la Espriella ha insistido en la necesidad de un modelo estatal eficiente, acompañado de políticas de seguridad que protejan a la ciudadanía y de programas sociales que atiendan sectores vulnerables.

La frase “FIRME POR LA PATRIA”, acompañada de emblemas nacionales y la consigna “ABELARDO EN PRIMERA VUELTA”, circularon de manera destacada por la cuenta De La Espriella Presidente.

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