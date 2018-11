En cuanto a la apelación por la suspensión de Gallardo, el mandatario millonario aclaró que no recibieron respuesta y no quiso dejar pasar por alto algo: "Los reglamentos están para cumplirse. Si alguien no los cumplió, debe tener su sanción. Pero para los argentinos, el derecho de admisión es para los delincuentes, no para alguien que entró tarde al campo de juego o ingresó a un vestuario sin el permiso. Los delincuentes sólo tienen derecho de admisión".