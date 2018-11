El nacido en Castelli, Chaco, tiene claro el porqué de la situación actual: "Cuando jugamos la final del Mundial y de los Juegos Olímpicos, todo el mundo creía que ese equipo no se iba a terminar nunca, que no iba a tener vencimiento. Entonces, la gente que tenía que trabajar para seguir sacando chicos, porque era el momento del boom del básquet, no lo hizo adecuadamente. Todos se quedaron mirando lo que estábamos haciendo en lugar de usar eso para mejorar a los chicos".