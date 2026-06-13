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Registro celular en México enfrenta resistencia: miles buscan ampararse para evitar el trámite obligatorio

A poco más de dos semanas de que concluya el plazo para registrar las líneas móviles, crece la inconformidad ciudadana contra la medida

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A poco más de dos semanas de que concluya el plazo para registrar las líneas móviles, crece la inconformidad ciudadana contra la medida
A poco más de dos semanas de que concluya el plazo para registrar las líneas móviles, crece la inconformidad ciudadana contra la medida

Mientras México concentra la atención internacional por ser una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026, al interior del país se desarrolla una controversia que ha generado preocupación entre miles de usuarios de telefonía móvil: el registro obligatorio de líneas celulares impulsado por las autoridades federales.

La medida, que busca crear un padrón de usuarios de telefonía, ha encontrado resistencia en diversos sectores de la población. En Chihuahua, el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, encabeza una campaña para promover amparos colectivos que permitan a los ciudadanos evitar el registro de sus números telefónicos sin enfrentar consecuencias administrativas.

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De acuerdo con información difundida por medios locales, más de 7 mil personas ya han respaldado esta iniciativa mediante la firma de solicitudes que servirían para impulsar recursos legales contra la obligación de vincular una línea telefónica con datos personales.

Argumentan riesgos para la privacidad de los usuarios

Durante un encuentro realizado en una plaza pública de Parral, Chihuahua, el legislador invitó a la ciudadanía a sumarse a la estrategia jurídica. Según sus argumentos, el padrón representa una posible vulneración a la privacidad digital de los mexicanos.

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Primer plano de una mujer joven con expresión angustiada mirando la pantalla de un smartphone que muestra un formulario de registro de línea celular.
Miles de usuarios en México buscan ampararse contra el registro obligatorio de líneas móviles, mientras crece el debate sobre privacidad digital y protección de datos personales

Los opositores consideran que la recopilación de información asociada a los números telefónicos podría derivar en riesgos relacionados con la protección de datos personales. Asimismo, expresan preocupación por la posibilidad de que exista acceso gubernamental a información sensible de los usuarios.

Sin embargo, las autoridades han rechazado estas afirmaciones y han insistido en que el registro no implica acceso a contenidos privados, llamadas telefónicas, mensajes o ubicación de los ciudadanos.

La discusión ha trascendido las fronteras de Chihuahua. Diversos grupos y activistas en otras entidades del país también han promovido acciones legales similares. Uno de los casos más visibles fue impulsado por un ciudadano de Aguascalientes, quien presentó un recurso ante un juzgado federal para cuestionar la medida bajo argumentos relacionados con la privacidad y la protección de datos.

Millones de líneas siguen sin registrarse

Además del debate jurídico y político, las autoridades enfrentan un desafío operativo considerable. A pocos días de que venza el plazo establecido para completar el registro, todavía faltan millones de líneas telefónicas por incorporarse al padrón.

Las cifras disponibles indican que cerca de 100 millones de líneas permanecen pendientes de registro, una situación que complica el cumplimiento de la meta dentro del calendario previsto.

Especialistas han advertido que la magnitud del proceso representa un reto técnico importante debido al volumen de usuarios que deben completar el trámite en un periodo relativamente corto.

A pesar de ello, los responsables del programa han reiterado que no existe intención de ampliar la fecha límite establecida para el registro. Aunque la cancelación de líneas podría producirse de manera gradual en los meses posteriores al cierre del plazo, la obligación de registrarse continúa vigente.

Miles de usuarios en México buscan ampararse contra el registro obligatorio de líneas móviles, mientras crece el debate sobre privacidad digital y protección de datos personales
Miles de usuarios en México buscan ampararse contra el registro obligatorio de líneas móviles, mientras crece el debate sobre privacidad digital y protección de datos personales

Un debate que sigue abierto

La implementación del padrón telefónico abrió una discusión nacional sobre el equilibrio entre seguridad, regulación y protección de la privacidad. Mientras las autoridades sostienen que la medida es necesaria para fortalecer el control y la identificación de usuarios de servicios móviles, miles de ciudadanos consideran que la iniciativa podría afectar derechos fundamentales relacionados con el manejo de información personal.

Con el plazo cada vez más cerca, la polémica continúa creciendo y anticipa una batalla legal que podría extenderse más allá de la fecha límite de registro. Mientras tanto, millones de usuarios deberán decidir si completan el trámite o se suman a las acciones promovidas por quienes buscan frenar la medida a través de los tribunales.

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