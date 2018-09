El Vasco Sergio Aispurúa, pivot con larguísima trayectoria en la Liga Nacional, contó un episodio en la biografía que define aquel carácter volcánico: "Él es muy impulsivo. Pero muy respetuoso, y tenía sus arranques. En un entrenamiento estaba muy nervioso y yo le decía que se calmara. En un momento me contesta mal y lo mando a la concha de su hermana, '¡quién carajos te creés que sos!', le dije. Terminamos de entrenar a la noche y me fui a mi casa. Ni me acordaba de la discusión. Sería 1.30 de la mañana y me golpean la puerta. Abro y estaba el Chapu paradito ahí. Y me dice 'te vengo a pedir disculpas porque no me podía dormir'. Era muy graciosa la situación. Le dije 'Chapu, andá a dormir la puta que te parió'. Andrés era un pibe bueno, humilde. Que tenía un indio adentro muy especial. Sumamente expresivo. Íbamos a tirar al aro, erraba 5 tiros y rompía todo. No lo podía aceptar".