Cardozo, en sus pagos, había cultivado un cariño por River. "Era hincha", aseguró ya en Argentina, cuando empezó a sacudir las redes. Héctor Enrique, el mediocampista ex Millonario y campeón con la Selección en México 1986, asegura haberlo recomendado con insistencia en Núñez. "No, Negro, si traigo a ese paraguayo me matan", dice Enrique que fue la respuesta de José María Aguilar, entonces presidente del club. Entonces, de la mano del representante Pedro Aldave, se mudó a Rosario. Y su carrera despegó, aunque la adaptación tuvo sus bemoles.