Cabe señalar que el español Roberto Carballés vomitó dos veces durante su debut del lunes, a la vez que su compatriota Rafael Nadal aseguró que "la humedad es infernal", durante la competencia. "He tenido problemas estomacales desde el tercer set. He vomitado y a partir de ahí me he encontrado muy mal. He aguantado como podía", explicó el ibérico que se impuso ante el estadounidense Mitchell Krueger en cuatro sets.