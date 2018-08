"Esto es información; si fuese por el técnico, Tevez no juega más en Boca, Tevez no viaja a Paraguay, Tevez es historia. ¿Quiénes van a subir a Tevez al avión? Los jugadores y los dirigentes, a las trompadas. A esta hora se está definiendo. Yo creo que la dirigencia de Boca y los jugadores, que son pro Tevez, lo van a subir al avión. Después, si juega o no, no lo sé. Pero yo creo que va a viajar a Paraguay", arriesgó, más allá de su sentencia respecto de una relación que, según su descripción, asoma quebrada.