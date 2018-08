El artículo sostiene que al no haber una escuela de DT, muchos ex jugadores "trabajaron entusiastamente buscando perfeccionarse" y citaba como ejemplos a Mario Fortunato y a Guillermo Stábile –al que presentaba como quien "ha revelado sus buenas condiciones como entrenador que lo ha distinguido en nuestro medio a tal punto que es el adiestrador obligado de nuestros seleccionados"- y que así fue que tuvieron gran influencia los húngaros Hirschl, Platko y Orth, el italiano Scaglia, los españoles Areso y Claveria Gomez, el francés De Valere y el brasileño Joao Chiavoni, el uruguayo Tilbet , el paraguayo Fleitas Solich y "el señor Lympenni", inglés, en Estudiantes, lo que para "Campeón" "no es mala idea. Hace rato que debió traerse a nuestro fútbol a algunos preparadores británicos".