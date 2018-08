Luego de demostrar toda su valía, el DT lo subió nuevamente con los profesionales y lo desafió: "'Esta es tu oportunidad, demostrá', me digo antes de jugar contra el Rubin Kazan por la Europa League. Imaginate la presión que me puso, más la de la gente, que esperaba mucho de mí. Por suerte ese partido me fue bien. Salimos 1 a 1 y di una asistencia. No me lo olvido nunca más".