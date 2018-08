Desde el club le avisaron a Nicolás que la Nazionale lo está siguiendo de cerca, pero Argentina fue quien tomó la iniciativa ante la posibilidad de que le "roben" a este talento. "Estaba de vacaciones y me llamaron diciéndome que me tenía que presentar. Estuve entrenando una semana, hasta que me tuve que volver a Italia. Fue un orgullo, no lo podía creer. Fue hermoso", confesó con una inmensa alegría.