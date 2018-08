La crudeza de sus palabras completaron la rueda de prensa que brindó al cierre de la noche al asegurar que "River tampoco hizo mucho para poder ganarlo". "Como espectador no me puedo ir contento. Es el fútbol argentino, donde hay equipos que proponen estos partidos", dijo el DT y concluyó con una mirada positiva hacia el fallo de Gonzalo Martínez en el penal que desperdició por encima del travesaño: "Tenemos varios pateadores. Cada uno decide quién patear. Contra Boca el Pity había tomado la decisión y fue gol. Lo importante es que quieran agarrar la pelota para pegarle, si entra o no es una circunstancia".