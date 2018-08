La frase de Juan Román Riquelme, de 40 años, hizo ruido en el mundo político de Boca: fue pronunciada en enero de este año, pero el ídolo coquetea con la idea desde 2017. Pues bien, con la aprobación o no del ex enlace, en los alrededores de la Bombonera, que hoy albergó el triunfo del local ante Talleres, aparecieron varias pintadas con la leyenda "Juan Román 2019", que no pasaron inadvertidas entre los fanáticos, que subieron las imágenes a las redes sociales.