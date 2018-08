Al día siguiente, el diario Clarín publicó en el comentario del juego, según puede leerse en el archivo de Oscar Barnade, periodista de ese diario e historiador: "El partido entre River y Morón no tuvo nada de original. El resultado estaba 'previsto'. Al fútbol no se jugó bien. River mostró algunos problemas defensivos. Morón evidenció que no sabe atacar. ¡Ah…! Pero ya nos estábamos olvidando de algo: River jugó con una extraña camiseta de color violeta (no se le puede negar originalidad…) y Morón, para no ser menos, actuó con una casaca a rayas horizontales que le daba todo el aspecto de atuendo 'rugbístico'. Entonces vamos a hacer una rectificación: el partido entre River y Morón tuvo su originalidad: las vestimentas. ¿Que poco, no?…".