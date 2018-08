Ricardo Centurión se hizo cargo de un avance claro de Racing. Luego de una "bicicleta", enganchó y cayó dentro del área. El árbitro no se dejó influenciar por el marco y el reclamo del público local y marcó acertadamente que no hubo infracción de Javier Pinola. Incluso hizo bien en no amonestar a "Ricky", ya que el futbolista cae producto de un mínimo contacto físico.