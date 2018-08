"Estaba en la puerta de la casa de mi cuñado, que me había invitado a cenar. Estaba por tocar el timbre y fui interceptado por un auto, un Fox oscuro. Me llevaron en mi auto y a las 15 cuadras me cambiaron de coche y ahí no vi nada más porque me taparon y empezaron a hablar con mi cuñado. Querían plata, me acuerdo que arrancaron pidiéndole 80 mil pesos a mi cuñado, después 50 mil y terminó dándoles 23 mil, que era todo lo que él tenía más dos mil que yo tenía en la billetera y les dí. Después de que agarraron la plata me soltaron a los 10 minutos…. nunca pasé algo tan feo en mi vida", recordó sobre aquella experiencia.