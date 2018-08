Esa ida de Larrondo a River generó asperezas y un cruce dialéctico indirecto entre los técnicos, ya que Coudet también dijo que desde Núñez hicieron intentos por contratar a otros dos exjugadores del plantel Canalla de entonces: Damián Musto y Pablo Alvarez. "River ya llamó a cinco de mis jugadores y no me sorprende. Lo de Larrondo está terminado. Quiero buscarle un reemplazante. Ahora hay que dejar atrás esto, que es una decepción a nivel personal", expresó Coudet, apuntándole por elevación a Gallardo, quien respondió con firmeza al recoger el guante: "Los jugadores no son esclavos de los clubes. No voy a permitir que uno de ellos no pueda crecer económica y futbolísticamente. Si el pase beneficia al jugador y al club, no se puede negar".