Otra posibilidad se basa en el sueño de Guardiola (casi imposible) o el intento por el Cholo Simeone (debería tener el apoyo para concretar el recambio generacional). "Nunca hablamos de candidatos. Antes de tener a una persona tenés que tener un proyecto, y que estén las condiciones dadas para que haya un compromiso conjunto en la Selección", argumentó el dirigente, pero los nombres ideales no salen de esos tres. Como él mismo concluyó, "el objetivo es refundar a la Selección", y para no caer en errores del pasado, la apuesta estará en el tiempo que se tomará la Comisión para elegir al entrenador. Es decir que hasta 2019 continuarán las improvisaciones, el hermetismo, el silencio y las operaciones. Una fórmula que no despierta ninguna esperanza en un equipo lleva 25 años de sequía internacional.