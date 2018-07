"Estaba tomando un whisky con hielo y el cantinero me preguntó si era napolitano. Le dije que sí. Y me dijo 'Hoy le hicimos una buena jugarreta al Napoli, le vendimos a Maradona por un montón de dinero. Maradona está gordo, jugará un año y no jugará más'". A Ferlaino se le vino el mundo abajo. "El whisky casi me hace un agujero en el estómago. Pensé que estaba arruinado si lo que este cantinero decía era cierto", confesó.