🇨🇦The bears still haven't shown up, but the hike was a lot of fun anyways.

🇦🇷Los osos siguen sin aparecer pero la caminata fue un éxito igual.

📍#CapilanoRiverStatePark. Vancouver pic.twitter.com/gXpdrUT9CS

— Manu Ginobili (@manuginobili) July 27, 2018