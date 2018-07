"Pensé 'me muero'. Le había dicho que no a otros cosas. Le dije: 'Diego, no me puedo desayunar con esto, te pido por favor'. Me mandó un audio en el que me decía: '¿Vos sos pelotudo? Yo pensaba que los arqueros eran boludos, pero no tanto como vos. ¿Cómo te voy a cambiar? Vos sos mi arquero. ¿Sabés qué tenés que desayunar vos? Abdominales, porque te voy a agarrar en los entrenamientos y te voy a meter 27 goles a la derecha y 27 a la izquierda'", contó sobre la broma que le preparó el ídolo nacional.