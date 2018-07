El atacante de 29 años, que tiene vínculo con el Millonario hasta mediados de 2020, firmó a préstamo por un año (sin opción de compra) en el club de Florencio Varela. "Fui a River con ganas de triunfar y quedar en la historia. Dolió que no me evaluaran ahora que estaba bien", declaró en TyC Sports el ex Tigre y Rosario Central.