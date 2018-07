Larrondo, que admitió que pensó en dejar el fútbol durante este tiempo, brindó detalles de su charla con el entrenador: "Fue sincero conmigo y estuvo siempre apoyándome. Había hablado en su momento y le había preguntado si estaba en sus planes. Arranqué la pretemporada al cien por cien y tuve la esperanza de que me tuviera en cuenta, pero me llamó para decirme que no viajaba a Estados Unidos".