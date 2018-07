Las continuas lesiones del mediocampista ponen en duda su futuro, dado que en las últimas horas el presidente del club, Daniel Angelici, manifestó que existe la posibilidad de su retiro. "Es muy difícil responder ahora qué va a pasar. Prefiero no responder. Es un tema difícil. Quiero sentarme a hablar con Fernando. Tiene un desgarro, un cúmulo de lesiones. Sé que no está bien, me voy a sentar a charlar. Son decisiones difíciles", advirtió el máximo directivo de la entidad en una entrevista con Radio Continental, en la que le puso un manto de duda a su continuidad en Boca.