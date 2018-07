¿En qué condiciones vendrían Simeone y Pochettino hoy al fútbol argentino? Primero, deberían recibir una oferta similar. Segundo, les aseguro, en el contexto actual del fútbol argentino, ellos no irían, de ninguna manera. Demasiadas cosas habría que cambiar para que tipos como Pochettino y como Simeone dirijan al seleccionado argentino de fútbol. Mientras tanto, ellos dos son los grandes influencers de Rusia 2018. No importa que Inglaterra no haya llegado a la final. Ellos dos, Simeone y Pochettino, a su manera, ganaron el Mundial de Rusia.