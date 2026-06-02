Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 en México: presupuesto real de vuelo, hotel, entradas y comida por ciudad

El Mundial tendrá por primera vez tres sedes, México, Estados Unidos y Canadá (VisualesIA ScribNews)

Estamos a tan solo unos días para que inicie el Mundial 2026 y miles de aficionados mexicanos realizarán una gran inversión económica para poder disfrutar de la justa mundialista.

De acuerdo con diversos análisis, asistir a la próxima Copa del Mundo 2026 desde México implica un gasto que varía entre 75,000 y 200,000 pesos por persona para una experiencia básica durante la fase de grupos. Los costos incluyen vuelos, hospedaje, entradas y consumo diario, con una inflación prevista en servicios turísticos y boletos.

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Una multitud camina hacia los accesos principales del Estadio Ciudad de México, mostrando la señalética del Tren Ligero y un gran logo del Mundial 2026 bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de los boletos y la reventa supera los 100,000 pesos

El precio de los boletos publicado por FIFA para la fase de grupos inicia en 1,100 pesos en zonas de menor visibilidad, pero la alta demanda ha llevado a que las categorías superiores y la reventa alcancen cifras de 8,000 hasta más de 50,000 pesos por entrada en territorio nacional. Sin embargo, para los partidos inaugurales o la final, los precios superan los 100,000 pesos.

Vuelos, traslados y hospedaje inflan el gasto total

En vuelos, quienes viajan dentro de México encuentran tarifas redondas de 4,000 a 8,000 pesos desde ciudades como Hermosillo hacia sedes como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, siempre que la compra sea anticipada. Para quienes asisten a partidos en Estados Unidos o Canadá, los vuelos internacionales pueden costar entre 8,000 y 18,000 pesos, dependiendo de la distancia y la fecha del partido.

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El transporte local en ciudades estadounidenses como Dallas o Kansas enfrenta limitaciones. Los visitantes suelen recurrir a servicios por aplicación, con un costo mínimo de 500 a 800 pesos por trayecto al estadio. Rentar un auto representa un gasto de 1,380 a 2,080 pesos diarios, más gasolina.

Fotografía de Carlos Ramírez, en la que puede verse en una imagen de archivo del pasado 3 de mayo a una persona tomando una fotografía del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE

El hospedaje muestra incrementos sustanciales. Un hotel de 3 o 4 estrellas en Nueva York o San Francisco se cotiza entre 5,000 y 8,000 pesos por noche, mientras que en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se prevé una inflación de entre el 300% y el 500% sobre las tarifas normales, que en temporada regular van de 2,000 a 4,000 pesos por noche en zonas como Coapa y Pedregal. En Airbnb, la tarifa ronda 3,500 pesos por noche por habitación compartida, aunque la regulación es estricta en varias sedes.

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Para comidas diarias, un turista mexicano debe contemplar 1,000 pesos por día si permanece en México y no menos de 1,200 a 1,500 pesos diarios si viaja a Estados Unidos o Canadá, considerando la opción de preparar comida o recurrir a establecimientos de comida rápida.