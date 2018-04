"Me molestó que no guardaran distancia (en el tiro libre de Gaibor) y que se adelantó la barrera. Somos visitantes y eso da bronca e impotencia", manifestó Holan por el penal de Henrique no sancionado. Y al respecto a lo ocurrido con Boca, agregó: "Se vio que no fue penal (el de Verón contra Boca) y extrañamente al juez (Ariel Penel) lo mandaron al Nacional B. Más que un premio, fue un castigo. Me molesta y fastidia mucho esto como entrenador".