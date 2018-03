Vega Onesime recuerda que entre los deportistas el hecho no generó gran conmoción: "Dependía de cada jugador. Algunos tipos son de madera, no les importa nada. No saben qué es un golpe de Estado. Y otro sí, que tienen una base cultural, se preocupan. Pero las comunicaciones con Buenos Aires eran complicadas, no se podía hablar por teléfono".