EL JURAMENTO QUE CARDONA ROMPIÓ ANTE RIVER

Fantino reveló lo que un protagonista del Boca-River le dijo en off. "Muchachos, lo único que no podemos hacer es tocar a nadie en el área porque el árbitro va a dar penal. Recordemos esto, es fundamental", fueron algunas de las palabras que se habrían dicho en el vestuario xeneize antes de salir a la cancha. El conductor concluyó: "Cardona, lo primero que hizo, es cruzar a un tipo y penal para River. O es boludo y no entiende, o lo hace porque tiene la cabeza en el Mundial, o no controla los cinco o seis kilos que tiene de más".