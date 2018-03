"Mi hija se va a llamar Alma", dijo Pipita sobre su futura paternidad y agregó: "Estoy feliz de esto. Cuando me decían que esto te cambiaba la vida yo decía que no o que hasta no vivirlo no sabés pero cuando lo vivís es algo impresionante, lo demás pasa a segundo plano totalmente. Cuando vas a ser papá lo que te importa es eso, feliz de poder vivir esto con ella".