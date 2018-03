Víctor Blanco se mostró molesto con la difusión que se le dio al incidente de Ricardo Centurión. "Se exagera mucho. Lo de ayer fue una infracción de tránsito que no comparto para nada, no se debe hacer, pero se pasaron videos que no está bien que los pasen, aparecieron los videos en redes sociales… Que todo el día se pasen esos videos en todos lados y encima se pase el legajo de Centurión de 10 años atrás… Así no se recupera la gente, me parece que es injusto. A la agente se la ayuda apoyándola en los momentos difíciles. Cuando se hacen estas cosas lo único que se logra es alejarlos de la sociedad".