Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

Se trata de una declaración oficial sobre la incautación de más de una tonelada de explosivos. La operación se realizó en Norte de Santander y los explosivos pertenecen al ELN. El anuncio detalla los resultados de la acción contra grupos armados - crédito Ejército Nacional

Un reciente golpe a las estructuras armadas ilegales en el noreste colombiano dejó fuera de circulación un gran arsenal. El Ejército Nacional destruyó un depósito clandestino con cerca de una tonelada de explosivos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Sardinata, Norte de Santander, frustrando así planes de atentados contra la población y la Fuerza Pública.

El hallazgo se produjo en la vereda Los Ángeles, donde las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3, en medio del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, actuaron con apoyo de la Fiscalía General y el CTI. La operación permitió localizar un centro de acopio que, de acuerdo con inteligencia militar, abastecía al Frente de Guerra Nororiental del grupo armado.

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En el sitio, las autoridades destruyeron 118 artefactos explosivos y un arsenal compuesto por 83 dispositivos improvisados, 35 artefactos activados por la víctima, 15 lanzadores de distintos tamaños, 182 municiones improvisadas y 520 detonadores. Además, incautaron prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, chalecos, brazaletes y una bandera alusiva al ELN.

El Ejército Nacional destruyó un depósito clandestino con cerca de una tonelada de explosivos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Sardinata, Norte de Santander, frustrando así planes de atentados contra la población y la Fuerza Pública - crédito Ejército Nacional

Material explosivo y logística incautada

Entre los elementos encontrados, la fuerza pública identificó cordón detonante, mecha de seguridad, pólvora negra y multiplicadores explosivos, lo que suma aproximadamente una tonelada de material destinado a actividades ilícitas. También fueron decomisados 114 cartuchos calibre 7,62 mm y material de intendencia que evidencian la capacidad logística de la organización.

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Las autoridades señalaron que este depósito sería el principal centro de acopio del Frente de Guerra Nororiental y que sus recursos tenían como objetivo sabotear el normal desarrollo de los comicios previstos para el 21 de junio. La operación, según información oficial, representa un golpe considerable a la estructura logística del grupo armado.

La destrucción de este arsenal reduce la capacidad del ELN para ejecutar ataques en la región y protege a las comunidades locales de eventuales atentados. El despliegue militar en la zona busca garantizar la seguridad antes de la jornada electoral y continuar debilitando a los grupos armados organizados presentes en Norte de Santander.

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Entre los elementos encontrados, la fuerza pública identificó cordón detonante, mecha de seguridad, pólvora negra y multiplicadores explosivos, lo que suma aproximadamente una tonelada de material destinado a actividades ilícitas - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional anunció que mantendrá operaciones militares sostenidas en el departamento, con el objetivo de salvaguardar a la población y contrarrestar las acciones criminales que afectan la estabilidad de la región. La presencia reforzada de las tropas responde a la necesidad de prevenir hechos violentos y asegurar el desarrollo pacífico de los próximos eventos democráticos.

El ELN atacó con explosivos base militar en Toledo, Norte de Santander

La base militar del Batallón de Infantería Liviana N.° 13, ubicada en el municipio de Toledo, Norte de Santander, fue blanco de un ataque durante la madrugada del sábado 13 de junio de 2026. El hecho involucró el lanzamiento de artefactos explosivos desde una volqueta contra las instalaciones castrenses.

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Según los reportes oficiales del Ejército Nacional, las autoridades identificaron como responsables al Grupo Armado Organizado ELN. La institución señaló que el ataque se considera una represalia directa por recientes operaciones militares en la región.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron heridos ni daños al personal militar tras el ataque. Los equipos antiexplosivos permanecen en la zona para revisar minuciosamente el área y descartar cualquier riesgo que pudiera amenazar a la población civil.

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Ejército confirmó un ataque con artefactos explosivos lanzados desde una volqueta tuvo como objetivo la base militar del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 en el municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander, durante la madrugada del sábado 13 de junio de 2026 - crédito @Ejercito_Div2/X

El ataque a la base militar en Toledo, Norte de Santander, fue atribuido al ELN por el Ejército Nacional, que lo consideró una retaliación por operativos recientes de las Fuerzas Armadas en el sector. El hecho consistió en el lanzamiento de explosivos desde una volqueta, pero no dejó víctimas ni daños en el personal militar, y la situación activó protocolos de seguridad para evitar nuevos riesgos.

Expertos en desactivación de explosivos trabajan actualmente en el lugar, con el objetivo de garantizar la protección de los habitantes del municipio. “La presencia de estos equipos busca asegurar que ninguno de los artefactos represente una amenaza adicional para la población”, comunicaron fuentes militares.

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Por otra parte, medios locales informaron que la volqueta utilizada en el atentado fue incinerada pocos minutos después sobre la vía, dificultando así las labores de rastreo e investigación del vehículo implicado en el ataque.

Como parte de la respuesta, aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana reforzaron la vigilancia y el apoyo a las tropas desplegadas en la zona. Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que colabore aportando información relevante a través de la línea telefónica 107, canal habilitado para reportar actividades terroristas y contribuir con la seguridad en el departamento.

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