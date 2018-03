Sin filtro y con la continuidad que le impone su franqueza, Manu siguió explicando cómo fue que llegó a los 40 en notables condiciones. "Maduré a los bollos. En 2013 me dieron un terrible sopapo en las finales y a partir de ahí me hicieron replantear si me retiraba o seguía sufriendo. Tuve que cambiar mi cabeza para valorar otras cosas. Hoy valoro más el camino que la meta, y eso me alargó la trayectoria", confesó con el recuerdo de aquella derrota y concluyó: "Jugar a los 40 con un nivel aceptable hace que se hable de uno. Se genera una nube distinta a lo que es mi participación. Yo trato de aislarme y vivirlo con normalidad. No consumo los medios para ver qué dicen de mí. Si alguien me pasa algo relacionado a eso va directo a la papelera".