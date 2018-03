El dirigente del elenco de Avellaneda explicó que desde el club no tomarán medidas contra el futbolista y que del problema se encargarán los defensores del propio Centurión. "Para eso están los abogados que tendrán que tomar posición en este sentido. Me parece que el hecho de que haya pasado una situación así no es agradable, pero como fue Centurión está un poco más perseguido que otro jugador u otra persona", concluyó.