Receta de baozi, los panecillos chinos al vapor rellenos de carne de cerdo que puedes preparar en casa

Recetas de baozi, un panecillo al vapor relleno de cerdo (Magnific)

Si eres amante de la cocina asiática, seguro que los has probado o, al menos, has oído hablar de ellos. Los baozi son unos esponjosos y suaves panecillos chinos, cocinados al vapor y casi siempre rellenos de carne de cerdo, aunque también los hay de pollo, de verduras o incluso dulces. Son muy populares en toda China y allí se suelen comer a cualquier hora del día, tanto en casa, como parte de un menú de restaurante o incluso en la calle, como un bocado rápido para saciar el hambre. En algunas regiones se toman incluso como parte del desayuno.

El pan, cocinado en una vaporera, queda increíblemente suave y esponjoso, y su interior le da el toque de sabor intenso y riquísimo. Nosotros prepararemos estos baozi con un interior muy sencillo a base de carne picada de cerdo, aderezada con salsa de soja y de ostras, pimienta y jengibre fresco. El relleno se cocinará con la cocción al vapor, quedando en su punto perfecto de sabor y jugosidad. Es cierto que la elaboración no es rápida, ni tampoco la más sencilla de todas; pero, sin duda, es un esfuerzo que merece la pena.

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Receta de baozi casero

El baozi es un bollo de masa fermentada, cocido al vapor, y normalmente relleno de carne de cerdo aderezada con salsa de soja, ostras y jengibre. La técnica principal es el formado manual y el cocinado en vaporera, lo que le aporta ese acabado tan característico, tierno y jugoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 45 minutos Preparación: 25 minutos Levados/Reposos: 1 hora Cocción: 10-12 minutos



Ingredientes

Para la masa

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500 g de harina de trigo

280 mL de agua tibia

1 cucharada sopera de azúcar

1 cucharadita de postre de levadura seca de panadería

Para el relleno

400 g de carne picada de cerdo

60 mL de salsa de soja

50 mL de salsa de ostras

1/8 cucharadita de pimienta negra molida

3 cucharadas soperas de agua

1 trocito de jengibre fresco rallado

2 cucharadas soperas de aceite (para el relleno)

Cómo hacer baozi casero, paso a paso

Activa la levadura: Mezcla el agua tibia con la levadura y 1 cucharada de azúcar. Remueve y deja reposar 5 minutos. Prepara la masa: Añade la harina en un bol grande. Incorpora la mezcla de agua y levadura poco a poco mientras mezclas con la otra mano. Amasa: Trabaja la masa durante 5 minutos hasta que esté lisa y homogénea. Si es necesario, añade un poco más de harina. Primer levado: Cubre el bol con film transparente y deja fermentar 1 hora, hasta que doble su tamaño. Mientras, haz el relleno: En un bol, mezcla la carne picada, salsa de soja, salsa de ostras, pimienta, jengibre rallado, agua y aceite. Remueve hasta que quede todo bien integrado. Divide la masa: Desgasifica la masa y divídela en 12 porciones iguales. Haz bolitas y cúbrelas para que no se sequen. Forma los baozi: Estira cada bola haciendo un círculo de unos 10 cm, dejando el centro más grueso y los bordes más finos. Rellena: Coloca una cucharada generosa de relleno en el centro de cada círculo. Cierra el baozi juntando los bordes hacia el centro y pellizcando para sellar bien. Fermentación final: Deja reposar los baozi ya formados durante 10 minutos antes de cocerlos. Cocina al vapor: Coloca los baozi en una vaporera con papel vegetal agujereado en la base. Cocina al vapor 10-12 minutos (sin que se toquen entre sí). Reposo tras cocción: Apaga el fuego y deja reposar los baozi 5 minutos con la tapa puesta antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 12 baozi (ideal para 4 personas como plato principal, o para 6 como tapa/entrante).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: ~180 kcal

Proteína: 8 g

Grasas: 4 g

Hidratos de carbono: 27 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera: Hasta 2 días en recipiente hermético.

En el congelador: Hasta 2 meses, mejor tras cocerlos. Para consumir, recalienta directamente al vapor sin descongelar.