"No recibimos ninguna oferta formal ni informal por Pavón, pero tampoco le vamos a cortar la carrera", señaló Daniel Angelici, presidente de Boca, confirmando que, de llegar un ofrecimiento oficial por la cláusula, no pondría reparos. La ofensiva de La Ribera luce nutrida con los arribos de Carlos Tevez y Ramón Ábila, más allá de que el club no bajó la persiana en el mercado de pases y los nombres de Ricardo Centurión, Nicolás Gaitán y Emanuel "Bebelo" Reynoso se mantienen en el radar del ataque.