Erviti explicó que el DT no cumplió con su palabra y que aunque empezó a jugar en otras posiciones, lo aceptó "porque era lo mejor para el equipo". Y reveló un detalle de su lesión: "Cuando me lastimo la rodilla, como él me quería cerca y me necesitaba junto al plantel, me infiltré para poder estar en los entrenamientos. Me pidió un favor y lo hice, no me arrepiento. Hace unos días me agradecía el esfuerzo por el equipo, por mi rodilla, y quería que me preparare de la mejor manera posible. El DT toma decisiones a favor del equipo y lo acepto, pero me cuesta entender y me duele porque nunca me lo comunicó y lo tuve que llamar yo para que me lo dijera".