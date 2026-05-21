Impactante torbellino en Valle de Toluca se viraliza en redes sociales

El fenómeno fue captado en video desde la comunidad de San Lorenzo Oyamel, donde vecinos observaron y documentaron la formación y desplazamiento del remolino durante algunos minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae/captura de pantalla X)

La tarde del 20 de mayo de 2026, un torbellino de varios metros sorprendió a habitantes de la zona norte del Valle de Toluca, en el Estado de México, específicamente entre Temoaya y Otzolotepec.

El fenómeno fue captado en video desde la comunidad de San Lorenzo Oyamel, donde vecinos observaron y documentaron la formación y desplazamiento del remolino durante algunos minutos.

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Las imágenes circularon en redes sociales y generaron alarma entre los habitantes, por el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales graves.

Reporte y descripción del torbellino

Un tornado de tierra de color marrón claro y gris se observa en un campo abierto en Valle de Toluca (X/ Fernando Cruz Periodista)

De acuerdo con medios locales, el torbellino se formó en terrenos abiertos y logró elevarse varios metros, siendo visible a distancia.

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En los videos grabados por habitantes de San Lorenzo Oyamel se observa el remolino avanzando entre campos y levantando polvo. Nadie resultó herido, ni se registraron daños en viviendas o infraestructura tras el paso del fenómeno.

Imágenes y reacciones ciudadanas ante el fenómeno

Las imágenes del torbellino se difundieron rápidamente en redes sociales. Los videos muestran el remolino elevándose varios metros y desplazándose por la zona durante algunos minutos.

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Los habitantes expresaron sorpresa y alarma ante un suceso inusual en la región, aunque no hubo afectaciones mayores.

Daños materiales y saldo de afectaciones

Los reportes oficiales y notas publicadas el mismo día establecen que no se registraron heridos ni daños estructurales derivados del torbellino. Las imágenes muestran caminos y campos sin alteraciones importantes tras el paso del remolino.

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Condiciones meteorológicas

El fenómeno ocurrió bajo cielo parcialmente nublado y ambiente seco. Ningún registro audiovisual ni testimonio refiere precipitaciones en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los videos y reportes de los habitantes no se observa lluvia ni granizo asociados al torbellino.

El fenómeno ocurrió bajo cielo parcialmente nublado y ambiente seco. Ningún registro audiovisual ni testimonio refiere precipitaciones en la zona. El Servicio Meteorológico Nacional tampoco reportó lluvias significativas en esa franja del Valle de Toluca durante la tarde del 20 de mayo.

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Por qué suceden estos fenómenos y frecuencia en el Estado de México

En el Estado de México, las tolvaneras y torbellinos suelen ser más frecuentes en áreas rurales, terrenos sin vegetación o donde se ha modificado el uso del suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los torbellinos o remolinos de polvo —también conocidos como “tolvaneras” o “diablos de polvo”— se forman principalmente en época de estiaje, cuando el suelo está seco y las temperaturas son elevadas.

Según la Organización Meteorológica Mundial y especialistas del Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, estos fenómenos aparecen cuando el aire caliente del suelo asciende rápidamente y se encuentra con una masa de aire frío, lo que genera una columna rotatoria de polvo y residuos de altura variable.

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En el Estado de México, las tolvaneras y torbellinos suelen ser más frecuentes en áreas rurales, terrenos sin vegetación o donde se ha modificado el uso del suelo.

La incidencia aumenta durante la temporada seca y de calor, especialmente en primavera y principios de verano. Pueden durar entre cinco y quince minutos y rara vez causan daños, aunque pueden levantar grandes cantidades de polvo y afectar la calidad del aire.

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El Servicio Meteorológico Nacional y expertos coinciden en que estos eventos son normales en la región centro del país, aunque su frecuencia puede variar de un año a otro según las condiciones climáticas y la transformación del entorno. En municipios del Valle de México y zonas aledañas, es común que se registren tolvaneras cada año, particularmente en meses secos y con alta radiación solar.