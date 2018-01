Naturalmente, su experiencia al frente del combinado nacional lo avala para analizar el presente de la Selección, un conjunto que "si el 10 (Messi) está bien, se le puede ganar a cualquiera; pero si el 10 no está, es un equipo común, como ocurre con el Barcelona". En este sentido, los rivales que afrontará el elenco nacional en el Mundial de Rusia generan cierta preocupación en el ex DT: "A Islandia no lo conozco, pero no le podemos tener miedo", dijo sobre el debutante vikingo. "En Nigeria, ofensivamente, son unos fenómenos que juegan en la Premier League. Pero los defensores son distraídos", continuó Basile y concluyó con que "Croacia juega bien, es bravo".