De esta manera, el ex delantero de Boca, Banfield y Estudiantes de La Plata, entre otros, no podrá presentarse al comienzo de la pretemporada del elenco "Aurinegro", que será el próximo 4 de enero. El conjunto dirigido por Leonardo Ramos hará una intensa preparación de cara al inicio del certamen doméstico y también de la Copa Libertadores, en la que compartirá el Grupo 3 con Libertad de Paraguay, The Strongest de Bolivia y Atlético Tucumán de Argentina.