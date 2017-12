La edición anterior se jugó el 4 de febrero de 2017: Lanús derrotó 3-0 a River. La organización siempre tuvo la voluntad de mantener la edición en dicho mes. Pero el ajustado calendario 2018 por el Mundial y los riesgos de enfrentar un clásico oficial que entrega un trofeo en el inicio del año (un tema que inquietaba a ambos clubes porque puede condicionar el humor de los hinchas) dilataron la confirmación. Dos factores asisten a la intención de los organizadores: no será el primer duelo por los puntos en el año (la Superliga se reinicia el 26 de enero) y la Copa Libertadores abrió el margen (River debuta el miércoles 28 de febrero ante Flamengo, mientras que Boca lo hará recién el 1 de marzo contra Alianza Lima). "La Supercopa no pasa de marzo. Y no hay que descartar febrero", le ratificó una fuente a Infobae.