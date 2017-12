River está dispuesto a pagar diez millones de dólares por el pase de Lucas Pratto. Para Marcelo Gallardo es la primera opción para reforzar la delantera. San Pablo, al mismo tiempo, no está desesperado por negociarlo. Y en medio de ese tironeo está el futbolista surgido de Boca, de 29 años. Gustavo Goñi, representante del atacante, le puso fecha a la definición de la novela: "El tema Pratto se va a definir después de las fiestas. Yo todavía no me reuní con nadie".