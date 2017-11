"Cuando tenía 14 o 15 años y había perdido el interés en jugar al fútbol, comencé a estudiar y a jugar el ajedrez. Por cierto, lo hice bastante bien. En dos años me convertí en candidato a maestro, fui campeón de Sochi y me di cuenta de que había empezado a pensar de manera diferente. De repente sentí que los cursos escolares no sirven de nada (…) Por supuesto, se requiere conocimiento básico en todas las áreas. Pero los cursos que ayudan a las personas en la vida real también deben ser presentados. Creo que la lógica es algo que todos necesitan. El ajedrez, por cierto, es un muy buen modelo de juego de lógica. Me parece que la lógica se convirtió en un trampolín para todas mis actividades futuras". La declaración corresponde a una entrevista brindada por Sergei Galitsky, un ciudadano ruso de 50 años que cuando tenía 27 fundó una empresa mediante la cual se convirtió en uno de los empresarios más ricos de su país (ndr: su fortuna se calcula en más de 6 mil millones de dólares) y en un caso de estudio en el mundo. Es, además, dueño del club Krasnodar FC en cuyo estadio jugará hoy la Argentina ante Nigeria en el segundo amistoso de preparación para el Mundial de Rusia 2018.