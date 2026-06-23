La Registraduría confirmó una coincidencia casi total entre el preconteo y el escrutinio de votos de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Cerca de 9.000 jueces y notarios encabezaron este escrutinio a nivel nacional - crédito @Registraduria/X/Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López EFE

La Registraduría Nacional informó a través de un comunicado que, una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el país, se ratificó el preconteo de votos de la segunda vuelta presidencial, que se realizó domingo 21 de junio de 2026.

Según el preconteo, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando los 12.708.712 sufragios de Cepeda.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”, indicó el órgano electoral.

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