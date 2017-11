Su clásico "entre pikiti pakate" sonará sin parar. Desde que los 15 del segundo tiempo, con la injusta expulsión de Edwin Cardona, llamará embrouille (vocablo del idioma italiano que significa peleador) a Néstor Pitana, recordando aquel córner que no fue y que derivó en el triunfo de River en aquel Torneo Final 2014 con el gol de Ramiro Funes Mori. Dirá, en repetidas ocasiones, que Boca no tiene peso en AFA porque no pone los árbtros.