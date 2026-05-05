Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana abrió convocatoria nacional para formar suboficiales: estos son los requisitos y el link para participar

Los aspirantes pueden elegir entre el Cuerpo Técnico Aeronáutico, enfocado en mantenimiento y operaciones, y el Cuerpo Técnico de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas

Guardar
Los exámenes de selección se efectuarán en Barranquilla, Villavicencio, Yopal, Melgar y Bogotá en diferentes fechas durante febrero de 2026, según anunció la FAC - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
La convocatoria de la FAC está dirigida a jóvenes entre 14 y 21 años que inicien su carrera militar en 2027 en Madrid, Cundinamarca - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) abrió una convocatoria nacional dirigida a hombres y mujeres bachilleres que deseen formarse como suboficiales, sin necesidad de título profesional ni experiencia previa. La oportunidad está diseñada para jóvenes nacidos entre el 1 de octubre de 2002 y el 1 de noviembre de 2010, quienes podrán iniciar su carrera militar en la Escuela de Suboficiales “Capitán Andrés M. Díaz” en Madrid (Cundinamarca) a partir de enero de 2027.

El proceso de formación de suboficiales en la FAC tiene una duración de dos años en modalidad internado. Los admitidos reciben instrucción militar, técnica y académica, desarrollando competencias en liderazgo, disciplina, trabajo en equipo y áreas estratégicas de la institución. Al finalizar, obtienen el grado de Suboficial – Aerotécnico y un título técnico, lo que amplía sus posibilidades profesionales tanto dentro de la Fuerza como en el sector aeronáutico nacional.

PUBLICIDAD

El proceso de formación de suboficiales dura dos años en modalidad internado e incluye instrucción militar, técnica y académica - crédito FAC
El proceso de formación de suboficiales dura dos años en modalidad internado e incluye instrucción militar, técnica y académica - crédito FAC

Durante la formación, cada alumno puede escoger entre dos grandes cuerpos técnicos:

Cuerpos Técnicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

  • Cuerpo Técnico Aeronáutico: involucra áreas como abastecimiento, comunicaciones, electrónica, y mantenimiento aeronáutico. Los suboficiales garantizan la operación, seguridad y mantenimiento de las aeronaves, colaborando en tripulaciones para asegurar el éxito de cada misión.
  • Cuerpo Técnico de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas: orientado a quienes buscan proteger las instalaciones y recursos estratégicos de la Fuerza. Incluye especialidades en inteligencia, defensa física de bases, análisis de riesgos y reacción ante amenazas.

PUBLICIDAD

Requisitos de ingreso y proceso de selección

El proceso está abierto a colombianos de nacimiento que cuenten con el título de bachiller (o estén próximos a graduarse antes del 15 de diciembre de 2026) y cumplan con requisitos médicos, físicos y de documentación. El proceso de inscripción no tiene costo y todos los trámites se realizan de manera oficial a través de la plataforma de la FAC y su Dirección de Reclutamiento, sin intermediarios.

Entre los requisitos adicionales se encuentran:

  • Índice de Masa Corporal (IMC) entre 18 y 24,9.
  • Presentar prueba Saber 11.
  • No registrar antecedentes penales, disciplinarios ni administrativos.
  • Estar afiliado a una EPS durante el proceso.
  • Certificado del SISBEN IV para acceder a gratuidad en matrícula (categorías A1 a C18).

La convocatoria de la FAC exige presentar la prueba Saber 11, certificado Sisbén IV, afiliarse a una EPS y cumplir con un rango determinado de IMC - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
La convocatoria de la FAC exige presentar la prueba Saber 11, certificado Sisbén IV, afiliarse a una EPS y cumplir con un rango determinado de IMC - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

El acta de grado y diploma de bachiller deben entregarse antes del 15 de diciembre de 2026, y el resultado de la prueba Saber 11 a más tardar el 13 de noviembre de 2026.

Fases del proceso de selección

El proceso de selección es riguroso y consta de varias fases independientes y eliminatorias:

1. Examen intelectual: prueba virtual de razonamiento mecánico, numérico, verbal e inglés (200 preguntas, cinco a seis horas).

2. Examen psicológico: incluye prueba psicométrica virtual, entrevista y diligenciamiento de información psicológica.

3. Exámenes médicos: valoración presencial en Bogotá, conforme al reglamento de aptitud psicofísica de la FAC.

4. Diligenciamiento del formulario de incorporación: recolección de información y documentos para agendar la visita domiciliaria.

5. Estudio de seguridad y poligrafía: verificación de antecedentes, confiabilidad y entrevista psicofisiológica.

6. Visita domiciliaria: evaluación presencial o virtual del entorno familiar del aspirante.

7. Comité de selección: análisis del perfil integral para decidir quiénes avanzan.

8. Junta de selección: selección final de los aspirantes que ingresarán al curso, según resultados y cupos disponibles.

El proceso de ascensos abarca todas las ramas: Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial Colombiana, con nombramientos clave en cada una - crédito Colprensa
Los requisitos de ingreso contemplan nacionalidad colombiana, ser bachiller o próximo a graduarse y no tener antecedentes penales ni disciplinarios - crédito Colprensa

Los resultados son notificados vía correo electrónico. Llegar a la última fase no garantiza un cupo automático; la elección se realiza de acuerdo con el desempeño en cada etapa y la disponibilidad de vacantes.

Especializaciones y vida profesional

Los suboficiales egresados pueden especializarse en áreas como:

  • Técnico Aeronáutico: encargados del alistamiento y mantenimiento de aeronaves y sistemas.
  • Técnico de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas: responsables de la protección física y operativa de las instalaciones estratégicas.

Finalmente, la FAC advirtió que todos los trámites son gratuitos y oficiales, por lo que recomienda no acudir a tramitadores externos para evitar fraudes. El proceso exige compromiso y puntualidad en la entrega de documentos y cumplimiento de todas las fases. Las personas interesadas pueden hacer clic aquí para conocer más detalles de la convocatoria.

Temas Relacionados

Fuerza Aeroespacial ColombianaCarrera MilitarFormación TécnicaColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secretaría de Hacienda anunció fecha límite para el pago por cuotas del predial en Bogotá: requisitos para obtener el beneficio

Las personas interesadas deben completar el proceso en la oficina virtual antes de la fecha límite, lo que permitirá acceder al esquema y cumplir con las obligaciones fiscales durante el año

Secretaría de Hacienda anunció fecha límite para el pago por cuotas del predial en Bogotá: requisitos para obtener el beneficio

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

La creadora de contenido Sofía Meza reveló la identidad del hombre que apareció en el concierto del reguetonero durante su pódcast ‘La Ruta al Alma’, espacio en el que el invitado explicó su labor en este tipo de eventos

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Los seguidores del famoso concurso se preguntan si el actor está dispuesto a tener un nuevo amor en el concurso tras sus fracasos con Dominica Duque en ‘MasterChef Celebrity’ y Yuli Ruiz en el ‘reality’ actual

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Director de la UNP reveló detalles de la infiltración de alias Papá Pitufo en la campaña de Gustavo Petro

Augusto Rodríguez, responsable de la Unidad Nacional de Protección, relató quién habría grabado el video en 2021 que muestra al presidente colombiano abordando un avión financiado por el “zar del contrabando”

Director de la UNP reveló detalles de la infiltración de alias Papá Pitufo en la campaña de Gustavo Petro

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

La anotación quedó en la memoria como uno de los momentos clave que frenó el sueño colombiano de avanzar a semifinales

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Maluma volvió a ser la cara colombiana de la Met Gala 2026: así lució el reguetonero paisa en Nueva York

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Deportes

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

En video: gol y doblete de asistencias para Luis Javier Suárez en la goleada de Sporting de Portugal al Vitória de Guimarães

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse

Video de la selección Colombia es tendencia por supuesta filtración de los convocados al Mundial 2026: estos son los nombres