La Fuerza Aeroespacial Colombiana abrió convocatoria nacional para formar suboficiales: estos son los requisitos y el link para participar

La convocatoria de la FAC está dirigida a jóvenes entre 14 y 21 años que inicien su carrera militar en 2027 en Madrid, Cundinamarca - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) abrió una convocatoria nacional dirigida a hombres y mujeres bachilleres que deseen formarse como suboficiales, sin necesidad de título profesional ni experiencia previa. La oportunidad está diseñada para jóvenes nacidos entre el 1 de octubre de 2002 y el 1 de noviembre de 2010, quienes podrán iniciar su carrera militar en la Escuela de Suboficiales “Capitán Andrés M. Díaz” en Madrid (Cundinamarca) a partir de enero de 2027.

El proceso de formación de suboficiales en la FAC tiene una duración de dos años en modalidad internado. Los admitidos reciben instrucción militar, técnica y académica, desarrollando competencias en liderazgo, disciplina, trabajo en equipo y áreas estratégicas de la institución. Al finalizar, obtienen el grado de Suboficial – Aerotécnico y un título técnico, lo que amplía sus posibilidades profesionales tanto dentro de la Fuerza como en el sector aeronáutico nacional.

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El proceso de formación de suboficiales dura dos años en modalidad internado e incluye instrucción militar, técnica y académica - crédito FAC

Durante la formación, cada alumno puede escoger entre dos grandes cuerpos técnicos:

Cuerpos Técnicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

Cuerpo Técnico Aeronáutico : involucra áreas como abastecimiento, comunicaciones, electrónica, y mantenimiento aeronáutico. Los suboficiales garantizan la operación, seguridad y mantenimiento de las aeronaves, colaborando en tripulaciones para asegurar el éxito de cada misión.

: involucra áreas como abastecimiento, comunicaciones, electrónica, y mantenimiento aeronáutico. Los suboficiales garantizan la operación, seguridad y mantenimiento de las aeronaves, colaborando en tripulaciones para asegurar el éxito de cada misión. Cuerpo Técnico de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas: orientado a quienes buscan proteger las instalaciones y recursos estratégicos de la Fuerza. Incluye especialidades en inteligencia, defensa física de bases, análisis de riesgos y reacción ante amenazas.

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Requisitos de ingreso y proceso de selección

El proceso está abierto a colombianos de nacimiento que cuenten con el título de bachiller (o estén próximos a graduarse antes del 15 de diciembre de 2026) y cumplan con requisitos médicos, físicos y de documentación. El proceso de inscripción no tiene costo y todos los trámites se realizan de manera oficial a través de la plataforma de la FAC y su Dirección de Reclutamiento, sin intermediarios.

Entre los requisitos adicionales se encuentran:

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Índice de Masa Corporal (IMC) entre 18 y 24,9.

Presentar prueba Saber 11.

No registrar antecedentes penales, disciplinarios ni administrativos.

Estar afiliado a una EPS durante el proceso.

Certificado del SISBEN IV para acceder a gratuidad en matrícula (categorías A1 a C18).

La convocatoria de la FAC exige presentar la prueba Saber 11, certificado Sisbén IV, afiliarse a una EPS y cumplir con un rango determinado de IMC - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

El acta de grado y diploma de bachiller deben entregarse antes del 15 de diciembre de 2026, y el resultado de la prueba Saber 11 a más tardar el 13 de noviembre de 2026.

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Fases del proceso de selección

El proceso de selección es riguroso y consta de varias fases independientes y eliminatorias:

1. Examen intelectual: prueba virtual de razonamiento mecánico, numérico, verbal e inglés (200 preguntas, cinco a seis horas).

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2. Examen psicológico: incluye prueba psicométrica virtual, entrevista y diligenciamiento de información psicológica.

3. Exámenes médicos: valoración presencial en Bogotá, conforme al reglamento de aptitud psicofísica de la FAC.

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4. Diligenciamiento del formulario de incorporación: recolección de información y documentos para agendar la visita domiciliaria.

5. Estudio de seguridad y poligrafía: verificación de antecedentes, confiabilidad y entrevista psicofisiológica.

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6. Visita domiciliaria: evaluación presencial o virtual del entorno familiar del aspirante.

7. Comité de selección: análisis del perfil integral para decidir quiénes avanzan.

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8. Junta de selección: selección final de los aspirantes que ingresarán al curso, según resultados y cupos disponibles.

Los requisitos de ingreso contemplan nacionalidad colombiana, ser bachiller o próximo a graduarse y no tener antecedentes penales ni disciplinarios - crédito Colprensa

Los resultados son notificados vía correo electrónico. Llegar a la última fase no garantiza un cupo automático; la elección se realiza de acuerdo con el desempeño en cada etapa y la disponibilidad de vacantes.

Especializaciones y vida profesional

Los suboficiales egresados pueden especializarse en áreas como:

Técnico Aeronáutico: encargados del alistamiento y mantenimiento de aeronaves y sistemas.

encargados del alistamiento y mantenimiento de aeronaves y sistemas. Técnico de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas: responsables de la protección física y operativa de las instalaciones estratégicas.

Finalmente, la FAC advirtió que todos los trámites son gratuitos y oficiales, por lo que recomienda no acudir a tramitadores externos para evitar fraudes. El proceso exige compromiso y puntualidad en la entrega de documentos y cumplimiento de todas las fases. Las personas interesadas pueden hacer clic aquí para conocer más detalles de la convocatoria.