México Deportes

Así se despidió Eduardo ‘Don Lama’ Lamazón antes de fallecer: “Esto no es un final, sino una pausa en el camino”

“Don Lama, Lamita” dejó un mensaje póstumo en el que agradeció cada una de sus vivencias y enalteció su cariño por México, país donde consolidó su carrera

Guardar
Un hombre de cabello gris, Eduardo Lamazón, con auriculares y micrófono de TV Azteca, gesticula con el dedo índice hacia arriba en un estudio de transmisión
Eduardo Lamazón, el célebre comentarista de boxeo de TV Azteca, falleció a los 70 años de edad (Cortesía TV Azteca)

La voz de Eduardo Don Lama Lamazón se apagó, este lunes 4 de mayo se confirmó el fallecimiento del cronista de boxeo. A sus 69 años de edad, Don Lama murió y dejó un amplio legado en la crónica del box; fiel a su estilo, crítico, letrado y reflexivo, el narrador dejó un mensaje póstumo en el que agradeció todo el cariño de todo su público.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que la familia de Lama, Lamita compartió las últimas palabras del analista deportivo, en ellas, se tomó el tiempo de despedirse de sus fans, así como de quienes estuvieron con él a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria.

PUBLICIDAD

“A mis queridos familiares, amigos y a mi noble público que me han acompañado a lo largo de la vida: Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego”, se lee en el inicio de la publicación.

El adiós de Don Lama

Hombre mayor canoso con camisa blanca y corbata sosteniendo un libro oscuro, con un texto de despedida superpuesto y una estantería de fondo
En la imagen, Eduardo Lamazón se despide de su público y seres queridos en un emotivo mensaje póstumo, agradeciendo el apoyo a lo largo de su carrera en el boxeo. (IG/ @eduardo_lamazon_don_lama)

En un mensaje póstumo expresó su profundo agradecimiento a México, país que definió como el lugar donde no solo desarrolló su pasión por el boxeo, sino también donde encontró oportunidades y un hogar durante más de cinco décadas. Lamazón destacó que México le brindó un sentido de pertenencia que marcó su vida, cabe recordar que Eduardo Lamazón es originario de Buenos Aires, Argentina, y desde muy joven migró a tierras mexicanas.

PUBLICIDAD

“México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre”, compartió.

Extendió un agradecimiento especial al público que lo escuchó cada sábado a través de su “televisora favorita”, resaltó la confianza depositada y la posibilidad que tuvo de formar parte de la vida de los televidentes a través de su voz y trabajo. Y es que, la frase “la tarjeta de Don Lama...”, seguido de “10 puntos para...” fue la combinación que lo llevó a consagrarse en los micrófonos de la narración.

Eduardo Lamazon lama lamita don lama
Don Lama se despidió antes de fallecer (Foto: Twitter/ @lamazon_oficial)

“Desde mi llegada, encontré en esta tierra generosa no solo un espacio para crecer, sino también afecto, respeto y una calidez humana que difícilmente se olvida. Cada experiencia, cada palabra compartida y cada momento vivido quedan guardados con gratitud en mi memoria. A mis familiares y amigos, gracias por acompañarme en este camino; al público, gracias por escucharme cada Sábado a través de su televisora favorita, así como por confiar y por permitirme formar parte de sus vidas a través de mi voz y mi trabajo”, compartió Don Lama.

Finalmente, Lamazón aseguró llevarse lo mejor de cada integrante de la empresa: el cariño, el apoyo y las enseñanzas que solo ellos podían ofrecerle. Cerró su mensaje subrayando que esta despedida no representa un final, sino una pausa en el camino.

Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros. Diez puntos para todos ustedes!!”, finalizó.

Temas Relacionados

Eduardo LamazónTV Aztecaboxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

“Don Lama” Lamazón se mudó a México, donde consolidó su carrera como comentarista, escritor y directivo

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

¡Adiós Lama, Lamita!: muere Eduardo Lamazón, emblemática voz de La Casa del Boxeo

A sus 69 años de edad, el cronista deportivo dejó un gran legado en los micrófonos de la narración deportiva por su estilo único

¡Adiós Lama, Lamita!: muere Eduardo Lamazón, emblemática voz de La Casa del Boxeo

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

La directiva auriazul ya habría enviado sus evidencias para acusar a la escuadra de André Jardine de violar el reglamento, este lunes esperarán si procede la solicitud

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

Chicharito adelanta cuándo dará a conocer su nuevo equipo

Javier Hernández prepara su regreso a las canchas y da pista sobre lo que podría ser su destino

Chicharito adelanta cuándo dará a conocer su nuevo equipo

Panamá confirma a Bosnia como su último rival de preparación previo al Mundial 2026

A poco más de un mes para que comience la Copa del Mundo, la selección centroamericana confirmó a su último oponente

Panamá confirma a Bosnia como su último rival de preparación previo al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana escondida en cajas de huevo

Golpe al CJNG en Colima: detienen a “El Chuky”, presunto jefe de plaza ligado a asesinatos

El Chapo no volverá a México: el juez Brian Cogan niega su extradición y descarta todas sus peticiones legales

FGR cita a declarar a 50 personas tras muerte de agentes estadounidenses en laboratorio clandestino de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Majo Aguilar no quiere cantar con su primo Emiliano Aguilar

La razón por la que Majo Aguilar no quiere cantar con su primo Emiliano Aguilar

Imelda Tuñón felicita a su hijo por su cumpleaños y recuerda a Julián Figueroa: “La oscuridad cayó sobre nosotros”

Fey regresa al Auditorio Nacional, escenario donde rompió récord: fecha y precios para ‘Forever 17: The Happy Era’

Paulina Rubio llega tarde a audiencia donde se definirá el futuro de su hijo con Colate

Exatlón México: quién gana la Súper Villa hoy 4 de mayo

DEPORTES

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

Eduardo Lamazón: “El boxeo me encontró a mí, fue accidental”

¡Adiós Lama, Lamita!: muere Eduardo Lamazón, emblemática voz de La Casa del Boxeo

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

Chicharito adelanta cuándo dará a conocer su nuevo equipo