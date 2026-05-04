Colombia

Explosión en mina de Sutatausa deja 14 mineros atrapados: equipos de emergencia y rescate se movilizan al sitio

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la reacción coordinada de los organismos oficiales busca garantizar la seguridad en la zona minera

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La explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos de Sutatausa ocurrió por una acumulación de gases, según versiones oficiales preliminares - crédito Imagén Ilustrativa Infobae
La explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos de Sutatausa ocurrió por una acumulación de gases, según versiones oficiales preliminares - crédito Imagén Ilustrativa Infobae

Una explosión se registró en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, municipio de Sutatausa (Cundinamarca), aparentemente causada por acumulación de gases, según reportó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta de X.

El incidente movilizó de inmediato al Puesto de Mando Unificado (PMU) de Sutatausa y activó el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuyos equipos ya se encuentran en la zona para atender la emergencia. Simultáneamente, cuerpos operativos municipales y apoyo técnico de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca se desplazaron al sitio para sumarse a las labores de rescate.

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De manera preliminar, las autoridades informaron que 14 mineros permanecen atrapados y dos personas han sido evacuadas. El gobernador Rey enfatizó que los protocolos de atención y rescate se activaron de inmediato en coordinación con los organismos de socorro y las autoridades mineras competentes.

Equipos técnicos y cuerpos de socorro se movilizaron hasta la mina afectada por la explosión para reforzar la búsqueda y el rescate de los trabajadores atrapados - crédito Jorge Emilio Rey/X
Equipos técnicos y cuerpos de socorro se movilizaron hasta la mina afectada por la explosión para reforzar la búsqueda y el rescate de los trabajadores atrapados - crédito Jorge Emilio Rey/X

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