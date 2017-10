"No tengo nada que callarme, ni nada que hablar, las cosas deportivas son mi problema. Tengo que hacer foco en lo que tengo que hacer, que es éste partido que es muy importante para Independiente", inició su descargo, y agregó: "¿Pero qué voy a renunciar? Qué apriete ni apriete, preguntáme de fútbol, de lo otro no me preguntes más porque está en manos de la Justicia y de los abogados".